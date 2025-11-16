Общество

Пять ТОСов модернизируют уличное освещение в Печорском округе

Пять территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) в Печорском муниципальном округе реализовали проекты по модернизации уличного освещения, сообщил на своей странице в сети «ВКонтакте» глава муниципалитета Валерий Зайцев.

Фото здесь и далее: страница в сети «ВКонтакте» Валерия Зайцева

ТОС «Изборск» под руководством Максима Волкова заменил 65 устаревших ламповых светильников на новые светодиодные в Изборске.

Активисты ТОС «Рагозино-1» во главе с Сергеем Ильиным продолжили реализацию проекта на улице Рагозино в Печорах, проложив 1400 метров электрического кабеля для подключения 39 светильников, установленных на первом этапе.

В Паниковичах три ТОСа — «Единство», «Возрождение» и «Тандем» — объединились для повышения безопасности и комфорта в селе. Анна Макаренкова, Ольга Быстрова и Екатерина Ильина организовали установку пяти дополнительных опор и замену 40 светильников уличного освещения.

Для создания территориального общественного самоуправления или реализации проекта жители могут обратиться в администрацию Печорского муниципального округа по телефону: 2-45-21.