Общество

Соглашения между Псковской областью и Абхазией открывают новые возможности финансирования

Благодаря соглашениям об установлении дружественных отношений между Псковом и Гудаутским районом Республики Абхазия, а также между правительством Псковской области и правительством Республики Абхазия об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах появиться возможность официально финансировать различные мероприятия из бюджета, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках встречи с премьер-министром Республики Абхазия Владимиром Делбой 17 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«Значимость соглашения в том, что мы официально оформили наши отношения. Мы уже провели больше десятка различных мероприятий. Множество проектов реализуем по разным направлениям», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор отметил, что самым главным является возможность официально финансировать те или иные мероприятия за счёт бюджета.