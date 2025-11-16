Общество

Соглашение о дружественных отношениях между Псковом и Гудаутским районом Абхазии подписали 17 ноября

Соглашения об установлении дружественных отношений между Псковом и Гудаутским районом Республики Абхазия, а также между правительством Псковской области и правительством Республики Абхазия об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной сферах подписали на расширенной встрече 17 ноября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

«Соглашение для нас открывает широкие возможности. Все те ключевые моменты, о которых мы договорились в августе месяце, легли в основу этого соглашения», - отметил премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба.

«Проект эко-путешествие в Абхазию мы будем продолжать обязательно. Хотим реализовывать путешествия в разные времена года, ждём и ваших детей к нам в гости. Также у нас создан онлайн-проект о патриотизме, семье, традициях. Это будет общедоступный памятник, собранный нашими детьми», - сказала первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Первый вице-губернатор отметила, что работа идёт и по трудовому направлению. В Великих Луках на базе технопарка «Электрополис» прошло мероприятия, которое посетили школьники из Абхазии.

«Самое главное в рамках в наших отношения - это необходимость проводить образовательно-исторические квесты. Мы предлагаем создать летний школьный лагерь в Абхазии. У нас богатая совместная история, нам есть о чем с вами разговаривать», - министр просвещения Республики Абхазия Хана Гунба.

Также шла речь о расширении импорта.

«Я очень рад, что у нас такая расширенная повестка. Уверен, что остановиться будет сложно, но важно ориентироваться на качество», - подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников и премьер-министр Республики Абхазия Владимир Делба возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Пскове.