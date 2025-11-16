«Великий, могучий»: Советская идеология и современная мода — эволюция русских имен. Часть 2. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий», который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 18 ноября.
Как с наступлением советской эпохи носители русского языка стали давать детям имена-аббревиатуры и какие имена прямо сейчас находятся в топе в Псковской области? Эти вопросы ведущая Юлия Магера обсудила вместе с учителем русского языка и литературы Ольгинской гимназии Светланой Бычковой.
Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.