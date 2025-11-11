«Великий, могучий»: От Медведя до Элен — эволюция русских имен. Часть 1. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий», который вышел на «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 ноября.
Речь пойдет о том, как носители русского языка называли своих детей в дохристианскую эпоху, какие новшества появились с принятием православия и чем отличались имена дворян и крестьян.
Ведущая Юлия Магера раскроет тайны имянаречения вместе с учителем русского языка и литературы Ольгинской гимназии Светланой Бычковой.
Программа «Великий, могучий» выходит при поддержке правительства Псковской области.