Общество

Дефекты научной детской площадки на Завеличье просят устранить по гарантии через суд

Суд принял к производству иск муниципального казенного учреждения Пскова «Специализированный заказчик» к ООО «Гильдия» об обязании устранить недостатки работ в рамках гарантийных обязательств по контракту на благоустройство научной детской площадки в сквере Ветеранов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

Фото здесь и далее: Дело №А52 - 4708/2025 / Арбитражный суд Псковской области

В период гарантийного срока обнаружены дефекты: отсутствие крепежей, элементов конструкций, поломка детского оборудования и его отсутствие и т. д. В актах обследования были установлены сроки устранения и перечень необходимых действий.

ООО «Гильдия», в свою очередь, в установленные сроки выявленные дефекты не устранило, в отношении многих из них указывает на поломку части детского оборудования вследствие нарушения правил эксплуатации, наличия технических ошибок в заложенном проекте функционала изделий и наличия признаков вандализма.

Скриншот из материалов дела, изображение эскиза площадки

Учитывая данное обстоятельство, учреждение обратилось в суд с требованием об обязании общества исполнить гарантийные обязательства, а именно устранить дефекты балансирующего калейдоскопа; интерактивной панели «Космос»; детского игрового оборудования для игры с песком «Экскаватор»; гироскопа; скамьи со спинками. Также подразумевается замена урн и представление паспортов и сертификатов соответствия.

Предварительное и судебное заседание назначены по делу на 15 декабря 2025 года.