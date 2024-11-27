Общество

Научная детская площадка появится на Завеличье до конца года

Администрация города Пскова подписала контракт на благоустройство научной детской площадки в сквере Ветеранов, который располагается между улицами Западной, Коммунальной и Байкова, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«Площадка будет оборудована разнообразными элементами, которые позволят каждому ребенку найти занятие по душе! Среди них: канатный комплекс, переговорная труба, панель с оптической иллюзией и комплекс для игр с песком. Дополнительно будут установлены скамейки, урны и информационные стенды с QR-кодами, открывающие доступ к интересным научным материалам», - пишет глава города.

Завершение работ запланировали на конец 2024 года. Демонтаж существующей площадки начнется в ближайшее время, чтобы освободить территорию для создания нового современного пространства.