Первый тур КВН «Астра Видео» среди школ состоится в Пскове 23 ноября

В Доме молодёжи по адресу: улица Конная, 2 в Пскове в воскресенье, 23 ноября, творческая компания «Астра Видео» проведет первый тур КВН среди школ, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Дом молодёжи | Псковская область».
Начало игр: Первая лига — в 14:00, Вторая лига — в 12:30.
В соревнованиях примут участие команды следующих школ и учреждений: школа №2, школа №4, школа №10, Псковский гуманитарный лицей, Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, Псковский политехнический колледж, Псковский технический лицей.
Напомним, 13 ноября в Доме молодежи состоялось открытие сезона «Гремячей Юниор-лиги КВН Пскова».