«Гремячая Юниор-лига КВН Пскова» успешно открыла сезон

13 ноября в Доме Молодежи состоялось открытие сезона «Гремячей Юниор-лиги КВН Пскова». На сцене блистали юные таланты, готовые сразиться за звание самых остроумных и находчивых, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Константин Красильников / ПЛН

В конкурсной программе вечера приняли участие шесть команд: Сборная 1-й школы, «Джекпот» (19-я школа), «Вояж» (сборная), Сборная Альтера (сборная МК «Альтер Эго»), «Иришкины дети» (21-я школа) и «Фикусы» (22-я школа). Ребята продемонстрировали свои лучшие номера, покорив зрителей искрометными шутками, зажигательными танцами и креативными миниатюрами.

Вне конкурса выступила команда «Дорожножелезники» - выпускники лиги, чей опыт и мастерство стали отличным примером для подрастающего поколения КВНщиков. Поддержка болельщиков создавала в зале атмосферу праздника юмора и дружбы.