Учащихся Псковской области готовят к почетно-караульной службе

АНО «Патриот» совместно с военно-патриотическим центром «Патриот» приступили к реализации проекта «Пост №1 - Истоки патриотизма». К участию в проекте присоединились обучающиеся Палкинского, Псковского, Островского и Опочецкого муниципальных округов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

Изображения здесь и далее: АНО «Патриот»

На первом этапе реализации проекта проводятся занятия, информирующие обучающихся о целях, задачах и историческом значении всероссийского движения «Пост №1».

В рамках этих встреч обучающиеся знакомятся с практиками несения почетно-караульной службы, историей памятных объектов, а также обсуждают вклад молодежи в развитие патриотических инициатив современности.

В дальнейшем из этих ребят будут сформированы смены часовых для несения почетно-караульной службы в памятных местах при проведении мероприятий.

В городе Пскове «Пост № 1» у Могилы Неизвестного солдата был учреждён ещё в 1987 году, но в начале 90-х перестал выставляться. Он был восстановлен в 2003 году.

С 2005 года организация почётной караульной службы доверена военно-патриотическому центру «Патриот».