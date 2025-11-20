Общество

Принимать бюджет Пскова в первом чтении будут на сессии гордумы 28 ноября

Очередная 42-я сессия Псковской городской Думы седьмого созыва пройдет 28 ноября в Городском культурном центре, данная информация следует из постановления председателя Думы.

В повестку дня сессии включены 16 пунктов. Среди них вопросы о принятии бюджета Пскова на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов в первом чтении, об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2025 года, о прекращении полномочий председателя Контрольно-счетной палаты города Пскова.

Также будет рассмотрен вопрос об утверждении нормативов состава сточных вод для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение с использованием централизованной системы водоотведения Пскова предприятия «Горводоканал» на территории города.

Помимо этого, депутатам предстоит установить границы еще нескольких территориальных общественных самоуправлений.