Общество

Опухоль мозга выявили у псковички после лечения рака молочной железы

Опухоль в лобной доле головного мозга выявили у женщины, пришедшей на повторный прием после лечения рака молочной железы, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном онкологическом диспансере.

Фото: Псковский областной онкологический диспансер

Пациентка с раком молочной железы, после проведенного хирургического вмешательства, а также курса химиотерапии и лучевой терапии, пришла на плановый осмотр к онкологу в рамках динамического наблюдения за состоянием здоровья с рядом беспокойств, включая дискомфорт в области послеоперационного рубца на правой молочной железе, а также интенсивные боли в костях, общей слабости, недомогании и головокружении.

Эти симптомы насторожили врача, особенно жалобы на боли в костях, что могло указывать на возможные метастатические изменения. В связи с этим онколог назначил пациентке дополнительное обследование, которое включало сцинтиграфию. Исследование позволило выявить очаг гиперфиксации радиофармацевтического индикатора в лобной области.

Затем пациентке провели ОФЭКТ-КТ (метод медицинской диагностики, сочетающий в себе однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ) и рентгеновскую компьютерную томографию (КТ) - прим. ред.), в ходе которого в лобной области головного мозга было выявлено новообразование, которое плотно прилегало к лобной кости.

Для более детального изучения новообразования ей рекомендовали провести магнитно-резонансную томографию головного мозга с внутривенным контрастированием. Более четкие изображения при данном исследовании позволили дифференцировать новообразование от метастатического поражения и помогли врачу выявить менингиому. Выявление опухоли стало важным этапом в диагностическом процессе, так как это новообразование могло оказывать давление на окружающие ткани и вызывать описанные пациенткой симптомы.

После завершения всех необходимых обследований пациентку успешно прооперировали.