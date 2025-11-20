Общество

Елочные базары начнут работу в Пскове 15 декабря

Точки продаж новогодних елок начнут свою работу с 15 декабря, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

«Какой главный атрибут Нового года? Конечно же, ёлка! Чтобы вы могли выбрать свою идеальную красавицу, готовим открытие традиционных ёлочных базаров. С 15 декабря в Пскове начнут функционировать 23 специально оборудованные торговые точки в различных районах», - сообщил градоначальник.

Он отметил, что у предпринимателей есть возможность подать заявку на право организации такой торговли. Сделать это необходимо до 5 декабря. Итоги будут объявлены 9 декабря.