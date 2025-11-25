Общество

Бывший зампрокурора Псковской области стал начальником управления кадров Генпрокуратуры РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого провел кадровые перестановки в Генеральной прокуратуре РФ. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно указу, Геннадий Лопатин был освобожден от должности заместителя генпрокурора РФ. При этом на пост начальника главного управления кадров Генпрокуратуры назначили Олега Логунова.

Указ вступил в силу в день его подписания, пишет Газета.ру.

Олег Логунов ушел в Генпрокуратуру вслед за своим начальником в полпредстве президента СЗФО Александром Гуцаном, который возглавил федеральное ведомство. До последнего времени Логунов занимал пост заместителя полпреда в СЗФО.

Смотрите также Гуцан назвал большой честью предложение возглавить Генпрокуратуру

В Псковской области Олег Логунов работал с 1997 по 2000 год. Будучи зампрокурора Псковской области, одновременно являлся начальником следственного управления.