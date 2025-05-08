В России и мире

Гуцан назвал большой честью предложение возглавить Генпрокуратуру

Кандидат на должность генпрокурора РФ, полпред президента в СЗФО Александр Гуцан заявил, что для него предложение президента Владимира Путина на должность генпрокурора - большая честь, деятельность Генпрокуратуры он знает не понаслышке.

«Не скрою, для меня предложение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина – это большая честь. Расцениваю его как проявление доверия, исходя из личных, профессиональных качеств опыта работы на различных государственных должностях, в том числе и Генеральной прокуратуры. Деятельность надзорного ведомства и стоящие перед ними задачи для меня известные, я их знаю не понаслышке», - сказал Гуцан на совместном заседании конституционного и оборонного комитетов Совета Федерации, пишет РИА Новости.