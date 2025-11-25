Общество

Скончался режиссер сериала «Каменская» Всеволод Шиловский

На 88-м году жизни скончался известный советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Всеволод Шиловский.

Родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ в 1961-м году. В 1961—1987 годах совмещал активную съёмочную деятельность с работой в театре. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая также в качестве режиссёра, пишет «Московский комсомолец».

В 2017 году Шиловский создал свой театр-студию, а 3 июня 2023 года театр обрёл постоянную площадку.

Наиболее известные его актёрские работы: «Каменская», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба».

Напомним, что 3 сентября в Москве прошла пресс-конференция, посвященная третьему театральному сезону Московского театра Всеволода Шиловского. Вторым по важности поводом для встречи с прессой стал выход в свет «перезагрузки» автобиографической книги Шиловского.