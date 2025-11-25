Общество

В администрации Пскова прокомментировали идею ввести единые требования к заборам

Нужно ли включить в дизайн-код города единые требования к заборам и оградам, ответил заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM).

Андрей Ульянов заявил, что в администрации не планируют вводить единые требования к заборам и оградам в рамках дизайн-кода города. Он отметил, что хотя техническая возможность для добавления таких правил существует, вопрос их целесообразности и правовой стороны остаётся открытым: «У нас таких планов нет. Возможность, наверное, добавить в дизайн-код существует, но тут вопрос целесообразности. Плюс нужно учитывать правовую составляющую. Речь, грубо говоря, о частном секторе и частных домовладениях. Как правило, индивидуальное жилищное строительство ведется без проектов, и архитектурные решения в данном плане при строительстве не согласовываются с органами администрации».

Побуждать владельцев менять заборы на унифицированные, по мнению Андрея Ульянова, не соответствует практике, существующей в России. «Соответственно, побудить всех снести свои заборы и построить те, которые нравятся администрации, — я даже не уверен, что такая практика в России существует», - сказал он.

Заместитель главы администрации Пскова также добавил: «Мы со своей стороны контролируем размещение заборов в виде ограждений при проведении строительных работ на территории города Пскова. Если проводится стройка, обязательно разворачивается стройплощадка, застройщики обязаны устанавливать заборы, и мы контролируем их целостность и сохранность. Однако конкретных требований к визуальному оформлению этих заборов у нас на сегодняшний день нет».