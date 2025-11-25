Псковcкая обл.
Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли включить в дизайн-код Пскова требования к заборам?

26.11.2025 12:16|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли включить в дизайн-код города единые требования к заборам и оградам?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

 

С 2022 года в Пскове был введен обязательный для всего города дизайн-код, который призван был уменьшить количество «цветового шума» на улицах города. За прошедшее с тех пор время облик города действительно изменился. Исчезли кричащие вывески и аншлаги, яркие пятна которых плохо сочетались с историческим обликом нашего древнего города.

В периферийных микрорайонах, расположенных недалеко от центра города, например, в Овсище, на Завеличье, Старом Запсковье, в частном их секторе нередко можно встретить сочетание старых деревянных заборов-штакетников с трехметровыми бетонными «крепостными стенами» и с разноцветными оградами из металлопрофиля. В некоторых местах такая застройка примыкает к историческим памятникам, например, к Гремячей башне.

В то же время и в самом историческом центре города, не говоря уже о его спальных районах и частном секторе, можно увидеть большое количество самых разнообразных заборов и оград, многие из которых объективно портят облик Пскова. Однако в областной столице, согласно правилам благоустройства, устанавливаются требования к архитектурно-художественному облику территорий, в частности в отношении внешнего вида ограждений (заборов). Для установки которых, возможно, потребуется согласование проекта с местной администрацией. Иногда такое практикуется для сохранения единообразия городов, если участок с назначением ИЖС находится в черте города. Так почему же эти правила не соблюдаются?

Многие жители и гости города задаются вопросом: не следует ли вслед за введением дизайн-кода, регламентирующего внешний вид вывесок, определиться и с типовым дизайном заборов и оград, по крайней мере, в туристическом центре нашего города? Петербургские ограды сами по себе туристическая достопримечательность. Стоит ли нам присмотреться к опыту Северной столицы? Ответ на этот вопрос мы будем искать сегодня в программе «Дневной дозор». 

Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин был одним из разработчиков и инициаторов введения в Пскове дизайн-кода, благодаря которому удалось регламентировать внешний вид вывесок. По его мнению, вслед за вывесками следует провести комплексную работу, в том числе, и по стандартизации внешнего облика ограждений.

«Безусловно, это необходимо, особенно учитывая, как строится территория индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Каждый действует по-своему, поэтому нужен комплексный подход. Это касается не только заборов, но и ярмарок. Например, можно разработать типовые решения для автомоек, поскольку в этой сфере тоже наблюдается разнообразие подходов. Я не утверждаю, что должно быть однообразие, как в фильме «С легким паром», где города можно было перепутать из-за типовой застройки. Речь идет о чем-то другом. Дизайн-код подразумевает упорядочивание, а не создание однотипных объектов».

Председатель Псковского регионального отделения Союза архитекторов и Союза реставраторов Владимир Васильев напомнил, что требования о соблюдении стандартов внешнего вида ограждений и прочих малых архитектурных форм были прописаны еще в 19 веке. Однако ни одно из требований, по мнению Владимира Васильева, не соблюдается.

«У нас большая часть города, не только историческая, а большая часть города входит в границы исторического поселения, для которой все это уже прописано. И вопрос в том, почему наш городской орган охраны объектов культурного наследия просто не следит или не имеет достаточных полномочий, чтобы все это соблюдалось. Все это уже прописано. А первым, кто это прописал, был Александр I в 1812 году. И, насколько я помню, те постановления тоже не отменены. Так что лучше соблюдать то, что уже прописано, чем пытаться выдумывать велосипед».

С мнением коллеги согласен и псковский архитектор Владимир Шуляковский. Он также утверждает, что критерии внешнего вида, которым должны соответствовать ограждения, уже существуют. Однако то, что они по какой-то причине не соблюдаются, его несколько расстраивает. 

«Я думаю, здесь нужно не столько вводить новые запреты и ограничения, сколько уже существующие соблюдать более жестко. У нас в правилах благоустройства города есть ограничения, но никто их не соблюдает. Спокойно по всему городу появляются новые заборы, которые не соответствуют ни по высоте, ни по материалу. Должны быть прозрачные заборы. В историческом центре города тоже прописаны ограничения в этой области. Это часто не соблюдается и никак не наказывается. Никто особо не следит. По всему городу появляются новые железные заборы, огромные, страшные, несоответствующие, и ничего».

Искусствовед и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева не наблюдает в историческом центре города несуразных оградительных сооружений. По её мнению, такое явление больше характерно для частного сектора. Но, по словам Ирины Голубевой, принуждать владельцев земельных участков менять свои заборы на однотипные — не лучшая идея, в противном случае будет скучно, плохо и бездарно.

«Во-первых, в центре города, где есть зоны охраны памятников, объектов культурного наследия, в специальных режимах содержания территории всегда оговаривается, какие должны быть ограждения. Если там идут какие-то нарушения, то контролирующий орган — это комитет, а теперь министерство охраны наследия —  или в суд подает, или пишет предписание, чтобы заменили, потому что есть основания для этого, так как происходит нарушение режима этих зон охраны. Поэтому в центре как раз такого не наблюдается. Больше всего это встречается в частном секторе, как правило. На Запсковье есть такие территории, на Завеличье. В центре их почти нет. Действуют городские правила благоустройства. Но и здесь тоже невозможно делать типовые ограждения. Сразу будет скучно и не связано с архитектурой. Ведь ограждение для частного сектора, как правило, означает коттедж или частный дом, у которых есть свой архитектурный образ. Поэтому ограждения должны быть связаны с этим образом».

Псковский экскурсовод Юрий Стрекаловский считает, что распоряжение о приведении вывесок к единому формату стало хорошим началом по улучшению внешнего облика города. Тем не менее есть еще изменения, которыми ему хотелось бы дополнить дизайн-код города. Приведение к стандартам внешнего вида ограждений — одно из возможных изменений.

«По поводу заборов, конечно, этот дизайн-код должен на них распространяться. Особенно это касается тех частей частного сектора, которые находятся в историческом центре, в парках. В Финском парке что-то совершенно безобразное. Все должно быть приведено к какому-то единому визуальному звучанию, если можно так выразиться, максимально нейтральному. Самый яркий пример — это Финский парк. Сам по себе парк — это часть исторического ландшафта. Рядом с ним — так называемый дом Бобовкина, остатки Богоявленской батареи, напротив церковь Петра и Павла с Буя. Это самое средоточие исторического центра. Также должно распространяться, разумеется, на временные коммерческие точки, которые «кто в лес, кто по дрова». Все это нужно приводить к какому-то единому знаменателю. Не навязывать какое-то решение, но вводить какие-то параметры, как это с вывесками: в эти параметры нужно включать и масштаб, и цветовую гамму».

В сегодняшней программе мнения экспертов традиционно разделились. По мнению одних наших собеседников, разнообразие форм и цветов ограждений как в частном секторе, так и в некоторых местах туристического центра портит внешний облик города. Другие комментаторы не считают правильным приводить к единому стандарту заборы и ограды владельцев частных домов, потому что есть риск и архитектурный облик дома нарушить, и окружающую обстановку сделать скучной, однотипной и безвкусной. Впрочем, практика снижения «визуального шума» за счет приведения вывесок к единому стандарту многим представителям малого и среднего бизнеса приходилась не по душе. Им за соблюдение дизайн-кода города пришлось заплатить, но проект все же был завершен и, надо признать, дал хороший результат — уменьшив визуальный шум на улицах Пскова. ​Скорее всего, и в случае, если в дизайн-код будут внесены поправки, требующие стандартизации ограждений, — это могло бы дополнительно улучшить облик областной столицы.​ Вопрос в том, кто может заплатить за это преображение?

Александра Братчикова 

