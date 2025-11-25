«Дневной дозор»: Нужно ли включить в дизайн-код Пскова требования к заборам?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли включить в дизайн-код города единые требования к заборам и оградам?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).
С 2022 года в Пскове был введен обязательный для всего города дизайн-код, который призван был уменьшить количество «цветового шума» на улицах города. За прошедшее с тех пор время облик города действительно изменился. Исчезли кричащие вывески и аншлаги, яркие пятна которых плохо сочетались с историческим обликом нашего древнего города.
В периферийных микрорайонах, расположенных недалеко от центра города, например, в Овсище, на Завеличье, Старом Запсковье, в частном их секторе нередко можно встретить сочетание старых деревянных заборов-штакетников с трехметровыми бетонными «крепостными стенами» и с разноцветными оградами из металлопрофиля. В некоторых местах такая застройка примыкает к историческим памятникам, например, к Гремячей башне.
В то же время и в самом историческом центре города, не говоря уже о его спальных районах и частном секторе, можно увидеть большое количество самых разнообразных заборов и оград, многие из которых объективно портят облик Пскова. Однако в областной столице, согласно правилам благоустройства, устанавливаются требования к архитектурно-художественному облику территорий, в частности в отношении внешнего вида ограждений (заборов). Для установки которых, возможно, потребуется согласование проекта с местной администрацией. Иногда такое практикуется для сохранения единообразия городов, если участок с назначением ИЖС находится в черте города. Так почему же эти правила не соблюдаются?
Многие жители и гости города задаются вопросом: не следует ли вслед за введением дизайн-кода, регламентирующего внешний вид вывесок, определиться и с типовым дизайном заборов и оград, по крайней мере, в туристическом центре нашего города? Петербургские ограды сами по себе туристическая достопримечательность. Стоит ли нам присмотреться к опыту Северной столицы? Ответ на этот вопрос мы будем искать сегодня в программе «Дневной дозор».
Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин был одним из разработчиков и инициаторов введения в Пскове дизайн-кода, благодаря которому удалось регламентировать внешний вид вывесок. По его мнению, вслед за вывесками следует провести комплексную работу, в том числе, и по стандартизации внешнего облика ограждений.
Председатель Псковского регионального отделения Союза архитекторов и Союза реставраторов Владимир Васильев напомнил, что требования о соблюдении стандартов внешнего вида ограждений и прочих малых архитектурных форм были прописаны еще в 19 веке. Однако ни одно из требований, по мнению Владимира Васильева, не соблюдается.
С мнением коллеги согласен и псковский архитектор Владимир Шуляковский. Он также утверждает, что критерии внешнего вида, которым должны соответствовать ограждения, уже существуют. Однако то, что они по какой-то причине не соблюдаются, его несколько расстраивает.
Искусствовед и руководитель Псковского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Ирина Голубева не наблюдает в историческом центре города несуразных оградительных сооружений. По её мнению, такое явление больше характерно для частного сектора. Но, по словам Ирины Голубевой, принуждать владельцев земельных участков менять свои заборы на однотипные — не лучшая идея, в противном случае будет скучно, плохо и бездарно.
Псковский экскурсовод Юрий Стрекаловский считает, что распоряжение о приведении вывесок к единому формату стало хорошим началом по улучшению внешнего облика города. Тем не менее есть еще изменения, которыми ему хотелось бы дополнить дизайн-код города. Приведение к стандартам внешнего вида ограждений — одно из возможных изменений.
В сегодняшней программе мнения экспертов традиционно разделились. По мнению одних наших собеседников, разнообразие форм и цветов ограждений как в частном секторе, так и в некоторых местах туристического центра портит внешний облик города. Другие комментаторы не считают правильным приводить к единому стандарту заборы и ограды владельцев частных домов, потому что есть риск и архитектурный облик дома нарушить, и окружающую обстановку сделать скучной, однотипной и безвкусной. Впрочем, практика снижения «визуального шума» за счет приведения вывесок к единому стандарту многим представителям малого и среднего бизнеса приходилась не по душе. Им за соблюдение дизайн-кода города пришлось заплатить, но проект все же был завершен и, надо признать, дал хороший результат — уменьшив визуальный шум на улицах Пскова. Скорее всего, и в случае, если в дизайн-код будут внесены поправки, требующие стандартизации ограждений, — это могло бы дополнительно улучшить облик областной столицы. Вопрос в том, кто может заплатить за это преображение?
Александра Братчикова