Фотофакт: Первый большой снегопад накрыл Псков

Ноябрь — это уже не яркая золотая осень, а серое и холодное время предзимья. Дни становятся короткими, облака нависают над Псковом низкой свинцовой пеленой, а изо рта клубится пар. И именно в такую хмурь приходит он — первый большой снегопад, который всегда кажется маленьким чудом.

Чаще всего он начинается с осторожных, одиноких снежинок-разведчиков, которые кружатся в воздухе и стыло тают на земле. Но потом их становится больше. Они уже не исчезают, а ложатся на пожухлую траву, на черные ветви деревьев в Мирожском парке, на гранитные плитки набережной Великой. И вот мир начинает меняться на глазах.

Тишина — главное ощущение первого большого снегопада. Гул машин приглушается, звуки становятся мягкими и ватными, унылые серые дворики и облезлые клумбы превращаются в чистый, нетронутый холст. Дети с восторгом ловят ртом снежинки, а взрослые, нахмурившись, копаются в шкафах в поисках шапок и варежек, но и в глазах их читается легкое детское удивление.

Город одевается в белое убранство стремительно, всего за несколько часов. Первый большой снег стирает грязь и уныние поздней осени, дарит надежду на скорые морозные солнечные дни, на сверкающий иней и веселые праздники. В фотографиях Анны Тягуновой он напоминает, что даже самая суровая и серая пора может в один миг превратиться в сказку, стоит только посмотреть вверх и увидеть эти бесконечные, тихо падающие хлопья.