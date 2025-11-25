АвтоМир / Дороги

Коммунальные службы Пскова работают в усиленном режиме из-за снега

Из-за сильного снегопада коммунальные службы города работают в усиленном режиме, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

Фото и видео: Борис Елкин / Telegram

На расчистку улиц выведено порядка 25 единиц техники и 40 человек.

Подрядные организации очищают проезжую часть, тротуары и остановки общественного транспорта, а также проводят обработку противогололедными материалами.

«Держу ситуацию под контролем, и если возникнет необходимость, дополнительно усилим меры. Берегите себя и проявляйте осторожность на дорогах!» - призвал Борис Елкин.