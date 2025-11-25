Псковcкая обл.
Общество

Впитывает, как губка: психолог объяснила, почему могут не работать наставления родителей

27.11.2025 18:45|ПсковКомментариев: 0

В воспитании детей нередко возникает парадокс: родители многократно повторяют одни и те же наставления, но желаемого результата не достигают. Между тем психологи и педагоги единодушны: наиболее эффективный метод воспитания — личный пример. Ребенок, словно губка, которая впитывает все вокруг: слова, поступки, эмоции. Об этом рассказала детский психолог и педагог Ольга Ушакова.

Изображение: Gemini

«Мы влияем на детей не только словами, но и личным примером. И то, хочется ли ребёнку брать с родителей пример, — это гораздо важнее любых слов», — отметила эксперт.

Но почему пример значимее слов? По словам психолога, многим родителям кажется, что они могу объяснить ребенку все словами, убеждая его или наставляя. Но на самом деле, даже самые мудрые наставления малозначимы, если поступки противоречат словам.

«Показать — значит дать пример, и именно он остается в памяти ребенка как основа поведения и восприятия мира», — подчеркивает психолог.

Ольга Ушакова также отметила важность осознания и избегания ложного авторитета:

«Когда мы постоянно хвалим, демонстрируем любовь и оберегаем ребенка от трудностей, в сознании ребенка формируется ложное ощущение, что весь мир крутится вокруг него. Он начинает считать, что все ему должны, и тяжело воспринимает чужое мнение».

Это вызывает ряд проблем, например, высокий уровень эгоцентризма, невозможность принимать критику, трудности в социализации.

«Авторитет любви — важная концепция: уважать и ценить ребенка, показывать свою любовь, но не за счет постоянной защиты от всего. Важно учить его и преодолевать трудности, а не избегать их», — отмечает психолог.

Обратная сторона — это авторитет доброты, когда родители позволяют практически все, выступая как «доброжелательные», но не стимулируя развитие ответственности. Такие дети часто капризничают.

«Они вырастают баловнями, плохо умеющими уступать и признавать запреты. Взрослые тут должны быть примером умеренности и дисциплины, а не только вседозволенности», — подчеркнула Ольга Ушакова.

А также существует авторитет подавления, когда при непослушании родители кричат, наказывают или ограничивают не просто физически, а эмоционально.

«Такая тактика формирует у ребенка сопротивляемость и чувство, что весь мир против него», — добавила спикер.

И есть авторитет педантизма — когда родители постоянно читают нотации, ставят дистанцию, и ребенок растет с ощущением, что его мнение неважно. Это влияет на развитие у ребенка чувства собственной ответственности и уверенности в себе.

Детский психолог также отметила, что родителям стоит обратить внимание на концепцию жизненного стиля, введенную Адлером:

«Жизненный стиль — это некий стиль действия и мышления, который формируется у ребенка еще в дошкольном возрасте. Он отражает главные ценности и установки, которые формируют наше поведение и восприятие окружающего мира», — объясняет психолог.

В возрасте 4-6 лет ребенок начинает отвечать на вопрос: «Кто я и каким мне быть, чтобы быть любимым?». И именно тогда формируется «каркас» его дальнейшего взаимодействия с миром. Адлер выделил шесть основных стилей, среди которых:

  • Я должен все контролировать;
  • Я — самый маленький, и мне все должны;
  • Я не ошибаюсь и всегда прав;
  • Я — особенный и уникальный;
  • Я — невинная жертва;
  • Все должно быть так, как я хочу.

Эти установки, часто бессознательные, влияют на поведение ребенка и взрослых. И, взаимодействуя с ними, родители транслируют эти модели для будущей жизни малыша, пишет RuNews24.ru

«Ребенок не только слышит наши слова, он впитывает все, что мы показываем через свои действия и эмоции. Шаги к позитивной и здоровой личностной ориентации — это не столько слова, сколько пример. И именно он формирует у ребенка понимание, как быть в этом мире», — заключила эксперт.
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
ПЛН в телеграм
 

 
Лента новостей
