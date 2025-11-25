Общество

На аварийные деревья в проезде Медведово пожаловались Антону Морозу

Прием граждан избирательного участка №3 проводит депутат Псковской городской Думы Антон Мороз 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. К депутату в рамках общественного приема обратилась семья Лукичевых с жалобой на аварийные деревья в проезде Медведово. Супруги обеспокоены тем, что дерево может обрушиться на дом.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

«Эти деревья раньше попытались срубить, но собственника не оказалось дома, поэтому смогли только верхушки подрезать. А у нас дети, поэтому беспокоимся», - обратился Владимир Лукичев.

Антон Мороз отметил, что от семейства потребуется заявление в свободной форме и фотофиксация деревьев.

«На место выезжает комиссия. Я лично два раза в неделю на этих комиссиях присутствую. В большинстве случаев, при реальной угрозе эти деревья спиливаются», - отметил Антон Мороз.

Также супруги посетовали, что в проезде отсутствует освещение. В качестве решения им было предложено организовать ТОС.

«Вы подумайте, потому что эта история действительно рабочая. На это выделено около 150 млн целевых средств. В этом году можете организовать освещение, в следующем, например, детскую площадку. Это не одноразовая акция. С документами, юридически мы вам поможем», - заверил депутат.