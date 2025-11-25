Общество

Стартовал шестой сезон региональной Лиги дебатов «Истина»

В псковском Доме молодёжи прошли первые игры региональной Лиги дебатов «Истина». Старт шестого сезона масштабного проекта Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов был объявлен на месяц раньше обычного — срок начала муниципального этапа перенесли, чтобы все подавшие заявки участники успели сыграть отборочные игры, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

В этом сезоне количество школьных команд увеличилось до 180, а также расширилось представительство среднего профессионального образования: для участия в студенческой лиге зарегистрировались 17 команд.

Вице-спикер Собрания депутатов и куратор Молодёжного парламента Виктор Остренко напомнил, что число участников Лиги дебатов «Истина» растёт ежегодно, и раскрыл «секрет» её востребованности и долголетия. «Этот проект был создан по инициативе молодых ребят — членов Молодёжного парламента — и поддержан школьниками. Именно энергетика искреннего интереса к проекту и заряжает нашу Лигу дебатов, даёт импульс для дальнейшего развития», — отметил парламентарий.

Правила проведения дебатов не претерпели существенных изменений. Задача команд — красноречием, логикой и аргументацией отстоять свою точку зрения по обсуждаемой теме. Вопросы для дебатов выбирались с учётом их актуальности для молодёжной аудитории. В первой игре шестого сезона школьники рассуждали, сможет ли искусственный интеллект в скором времени заменить учителя, является ли образовательный кредит лучшим вложением в будущее и способно ли поражение повлиять на развитие личности сильнее, чем успех.

Интеллектуальные сражения старшеклассников, как обычно, оценивают приглашённые эксперты. Как рассказала идейный вдохновитель проекта Юлия Лысова, в этом году «новичков» много не только среди команд-участников, но и в составе жюри. «Вместе с членами Молодёжного парламента мы разработали методические рекомендации по критериям и принципам оценки дебатов, которые помогут экспертам обеспечить объективное судейство», — поделилась организатор.

Муниципальный этап Лиги дебатов среди псковских команд продлится до 10 декабря. После новогодних праздников дебаты пройдут у школьников Великих Лук, а затем — во всех муниципальных округах области. Победители отборочных игр выйдут в полуфиналы, а лучшие из лучших поборются за Кубок региональной Лиги дебатов «Истина» в финале, который запланирован на апрель 2026 года.