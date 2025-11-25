Игорь Дитрих: Памятник князю Довмонту станет местом силы и притяжения

Памятник псковскому князю Довмонту торжественно открыт в сквере на улице Леона Поземского в Пскове. В церемонии приняли участие десятки человек: официальные лица, представители духовенства, общественных организаций, клубов исторической реконструкции и горожане. Псковское областное Собрание депутатов на мероприятии представлял вице-спикер Игорь Дитрих, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Собрания.
Фото здесь и далее: ПЛН
Мероприятие началось с чина освящения, который совершил настоятель храма Святого благоверного князя Александра Невского протоиерей Андрей Вахрушев, и продолжилось выступлением реконструкторов.
Бронзовый памятник князю Довмонту, изготовленный в литейной мастерской Санкт-Петербурга, установлен на постаменте из древнего валуна, найденного на псковской земле и весящего 70 тонн. Автор проекта — российский скульптор Андрей Мартьянов.
Делясь впечатлениями, Игорь Дитрих подчеркнул, что князь Довмонт — не просто историческая личность, с именем которой у современников прочно ассоциируется Псков, а настоящий символ города, отражающий дух и характер псковичей.
Довмонт — псковский князь, происходивший из правящей династии Великого княжества Литовского, правивший в Пскове с 1266 по 1299 год. При нём город пережил мощный подъём: Псков стал одним из крупнейших центров Европы. Князя почитали как защитника и спасителя Руси.