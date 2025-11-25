Общество

Вильфанд пообещал жителям европейской части РФ теплую погоду в начале декабря

Погода в европейской части России в выходные и в первую неделю декабря будет однородной, теплой и практически без осадков, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Область высокого давления в центре Европейской России приведет к тому, что совершенно однородный режим погоды. И выходные, и практически все дни следующей недели, по крайней мере все рабочие дни следующей недели будут с точки зрения погоды совершенно однородны», - рассказал он.

По его словам, погода и в выходные, и на следующей неделе ожидается преимущественно без осадков.

Москва, как уточнил Вильфанд, находится не просто в антициклоне, а в теплой его части.

«Раз теплый сектор, значит, аномалии положительные с юга. Перемещением воздушных масс это обусловлено», - пояснил он.

Вильфанд уточнил, что в течение всей недели прогнозируются дневные температуры от плюс трех до плюс пяти, а на юге европейской части России - до плюс семи градусов.

«Теплая погода, которая превышает норму на четыре-шесть, даже в отдельные дни на семь градусов. Вот такая аномалия. Аномалия четыре-шесть градусов», - рассказал он.

Вильфанд добавил, что погода будет облачной с прояснениями, а снегу «просто неоткуда взяться».

«Поэтому осадков не ожидается. Преимущественно без осадков. Однородность в течение всего этого времени. И в выходные, и на следующей неделе», - отметил он.

По его словам, это теплая погода для данного времени года, пишет РИА Новости.

«И никаких изменений, никаких резких колебаний», - заключил Вильфанд.