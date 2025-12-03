Общество

В Псковской области уничтожат 17 тысяч луковиц тюльпанов из-за опасного карантинного вредителя

На складе временного хранения в Псковской области государственными инспекторами Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля пяти импортных партий луковиц тюльпанов, выращенных в Германии, были выявлены живые имаго насекомого, по морфологическим признакам схожего с карантинным вредным организмом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По результатам лабораторных исследований, проведенных в Северо-Западном филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ», в луковицах цветов было подтверждено наличие карантинного объекта – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Выпуск 17 400 луковиц цветов на территорию Российской Федерации запрещен, по решению собственников подкарантинную продукцию уничтожат.

Западный цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) вредит всем овощным и большинству декоративно-цветочных культур. Может обитать во всех без исключения цветах. Заселенные листья и цветки быстро увядают и опадают. Повреждение цветочных почек вызывает деформацию цветов и плодов. Западный цветочный трипс не опасен для человека, но может представлять угрозу для продовольственной безопасности, так как является переносчиком вирусных заболеваний растений.