Общество

В ГД предложили открыть горячую линию для проверки звонков из банков и ведомств

07.12.2025 09:00

 Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили открыть единую горячую линию для вопросов по финансовым операциям, в том числе для проверки достоверности звонков из банков и ведомств, рассказал вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

«У человека должен быть быстрый способ проверить, кто ему звонит. Пока мошенники не успели выманить код и перевести деньги на "безопасный счёт". Как обманули и Ларису Долину, выдав себя за сотрудников Росфинмониторинга. Поэтому мы обратились в правительство и Центробанк с предложением открыть единую горячую линию для всех вопросов по финансовым операциям», - сказал он.

Как объяснил депутат, если человеку будут звонить якобы из ведомства или банка, то он сможет проверить достоверность такого звонка, позвонив на специальную горячую линию, пишет РИА Новости.

«Вы берёте ФИО, подразделение, должность и номер обращения, ставите звонок на удержание и сами набираете горячую линию. Там подтверждают, что такой сотрудник действительно вами занимается. Если нет — это мошенники», - рассказал парламентарий.

Источник: Псковская Лента Новостей
