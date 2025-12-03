Псковcкая обл.
25% псковичей обожают Новый год – опрос

07.12.2025 14:00|ПсковКомментариев: 0

9 из 10 псковичей встречают Новый год с самыми добрыми эмоциями. 25% горожан обожают этот праздник. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. 

Еще 38% охарактеризовали свое отношение фразой «люблю, но без фанатизма». Спокойное, нейтральное отношение характерно для 26%. Отрицательные эмоции испытывают только 8% граждан: 6% не любят праздник, 2% просто ненавидит его.

Женщины чаще мужчин рассказывали, что обожают Новый год. Представителям сильного пола характерно более спокойное отношение.

Среди молодежи до 35 лет больше, чем среди людей старшего возраста, как фанатов праздника (36%), так и его ненавистников (9%).

Респонденты, состоящие в браке, любят Новый год больше холостых и незамужних, а горожане с детьми — больше бездетных.
 

Источник: Псковская Лента Новостей
