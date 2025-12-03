Общество

Сергей Вострецов: Самозанятость - это не свободные фрилансеры

В Госдуме заявили о скором пересмотре критериев самозанятых. По словам замруководителя фракции «Единая Россия», члена комитета ГД по труду Андрея Исаева, Минтруд уже готовит новые четкие признаки, которые позволят разграничить настоящую самозанятость, индивидуальное предпринимательство и скрытые трудовые отношения. Поправки планируется внести в Трудовой кодекс РФ в ближайшее время. Это заявление нашло поддержку со стороны профсоюзов, назвавших ситуацию системным ограблением, сообщил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Поводом для правок стала массовая практика, когда работодатели переводят штатных сотрудников в статус «самозанятых», чтобы не платить страховые взносы, не предоставлять отпуска, больничные и другие гарантии. В итоге работник теряет социальную защиту, а бюджет — миллиарды рублей недополученных взносов в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.

Сергей Вострецов жестко прокомментировал ситуацию: «То, что сейчас происходит с самозанятостью, — это не развитие гибкой экономики, а банальное ограбление миллионов людей и государства. Работодатель говорит сотруднику: “Или переходишь на самозанятость, или ищешь новую работу”. Человек соглашается, потому что выбора нет. В итоге он остается без оплачиваемого отпуска, без больничного, без нормальной пенсии в будущем и без защиты при увольнении. А компания экономит до 40% фонда оплаты труда».

По словам лидера профсоюзов, такая практика охватила целые отрасли: курьерские сервисы, водители, строительство, IT и образование. Люди числятся «свободными», но при этом имеют фиксированный график, начальника и соблюдают внутренние правила компании.

«Это не свободные фрилансеры, это замаскированные наёмные работники. Если государство сейчас не поставит четкий барьер, через 5–7 лет мы получим десятки миллионов людей без пенсионных накоплений и с нищенскими пособиями по старости. Это прямая угроза социальной стабильности. Мы поддерживаем инициативу Госдумы и Минтруда чётко прописать признаки трудовых отношений. Но одного этого мало. Нужно ввести жесткую ответственность за подмену: штрафы до одного миллиона рублей за каждого выявленного “фальшивого” самозанятого и уголовную ответственность за систематическое нарушение. Только так мы остановим этот беспредел», — предупредил Сергей Вострецов.

По данным платформы «Консоль», в случае полной отмены режима самозанятости до 40% нынешних плательщиков налога на профессиональный доход могут уйти в тень. Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают: уход в тень — это не решение, а следствие страха перед произволом работодателей. Поэтому параллельно с ужесточением контроля необходимо сохранить упрощенный режим для действительно самостоятельных специалистов, но закрыть лазейки для его злоупотребления.

Работники России ждут реальных действий, а не очередных полумеры. СОЦПРОФ готов участвовать в доработке законопроекта и будет добиваться максимальной защиты прав тех, кто сегодня оказался в серой зоне между свободой и бесправием.