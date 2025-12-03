Общество

В День героев Отечества молодежные организации Острова провели памятные акции

В День героев Отечества молодежные организации города Острова провели памятные акции на центральных мемориалах города. Об этом пишет глава Островского округа Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

В образовательных учреждениях прошли уроки мужества, где ребятам рассказали о героях нашей земли разных времен.

«Все мы сегодня отдаем дань памяти и уважения защитникам Отечества всех поколений. Ратная доблесть Псковской земли, а в ее составе и Островского округа, - это более чем тысячелетняя история защиты западных рубежей нашей Родины. И сегодня наши воины на передовой с честью выполняют боевые задачи. Пусть им сопутствует успех!» - пишет Дмитрий Быстров.