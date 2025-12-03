Общество

Росгвардия открыла вакансии для псковичей в отделах вневедомственной охраны

Росгвардия приглашает жителей Псковской области на службу в подразделениях вневедомственной охраны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по региону.

Региональное управление Росгвардии открывает вакансии в отделах вневедомственной охраны, расположенных в Пскове, Великих Луках, Дедовичах, Гдове, Острове, Порхове, Дно, Невеле, Опочке и Себеже.

Служащим предлагают удобный график работы, бесплатное медицинское обслуживание и ежегодный оплачиваемый отпуск. Также они смогут бесплатно получить высшее образование и компенсацию за найм жилого помещения. Денежное довольствие за первый год службы составит от 500 тысяч рублей.

Для получения подробной информации можно обратиться по телефону: 8112-75-47-67.