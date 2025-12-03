Псковcкая обл.
Общество

В псковском Доме молодежи прошел кинопоказ, приуроченный ко Дню Героев Отечества

11.12.2025 12:30

В Пскове в Доме молодежи прошел кинопоказ, приуроченный ко Дню Героев Отечества, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы. 

Фото здесь и далее: группа «Дом молодёжи | Псковская область» в сети «ВКонтакте»

Участники мероприятия посмотрели фильм, посвященный памяти Героя России Александра Досягаева. 

 
 

Александр Досягаев погиб 25 мая 2022 года во время специальной военной операции. Его служба была отмечена высокими государственными наградами, включая орден «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За воинскую доблесть» II степени. В этом году ему посмертно вручили «Орден Мужества». Офицер не успел получить эту награду при жизни. Знак величайшей доблести, мужества и отваги вручили его жене Марии Досягаевой после его гибели.

Источник: Псковская Лента Новостей
