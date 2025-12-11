Жители Псковской области принесли в банки свыше 300 тысяч монет

В 2025 году во время весенней и осенней акций «Монетная неделя» жители Псковской области принесли в банки и вернули в обращение более 309 тысяч монет на сумму почти 1,5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделении Центробанка.
Жители Северо-Запада сдали в банки более 8 млн монет на сумму более 36 млн рублей. По сравнению с прошлым годом количество собранных монет в макрорегионе увеличилось на 28%, а сумма – на 52%.
Всероссийская акция проходит два раза в год весной и осенью, в ней участвуют банки и торговые сети. В банках можно не только обменять мелочь на банкноты, но и зачислить деньги на счет.
Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет и после окончания акции. Адреса участников и условия приема опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.