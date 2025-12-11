Общество

Жители Псковской области принесли в банки свыше 300 тысяч монет

В 2025 году во время весенней и осенней акций «Монетная неделя» жители Псковской области принесли в банки и вернули в обращение более 309 тысяч монет на сумму почти 1,5 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местном отделении Центробанка.

Жители Северо-Запада сдали в банки более 8 млн монет на сумму более 36 млн рублей. По сравнению с прошлым годом количество собранных монет в макрорегионе увеличилось на 28%, а сумма – на 52%.

Всероссийская акция проходит два раза в год весной и осенью, в ней участвуют банки и торговые сети. В банках можно не только обменять мелочь на банкноты, но и зачислить деньги на счет.

«Банк России выпускает в обращение большое количество монет. При этом часть из них, особенно низких номиналов, скапливается и лежит без дела. Как и банкноты, монеты являются полноправным платежным средством, они востребованы в магазинах, торговых автоматах и в общественном транспорте. «Монетная неделя» помогает вернуть монеты в оборот, однако, не нужно ждать акции, просто используйте мелочь в расчетах», – отметил управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Токарев.

Некоторые банки и магазины продолжают принимать монеты для обмена на банкноты или зачисления на счет и после окончания акции. Адреса участников и условия приема опубликованы на сайте монетнаянеделя.рф.