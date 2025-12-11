Общество

Псковский филиал университета ФСИН провел конференцию о роли Конституции

Псковский филиал университета ФСИН России провел межвузовскую конференцию на тему «Роль Конституции в государственно-правовом строительстве», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе филиала.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Научно-теоретическая конференция собрала курсантов псковского филиала, а также студентов Псковского государственного университета, Санкт-Петербургского имени Владимира Бобкова филиала Российской таможенной академии, Института деловой карьеры в Псковской области, Псковского филиала Российской международной академии туризма, Псковского агротехнического колледжа и Псковского медицинского колледжа.

Заместитель начальника Псковского филиала Роман Иваняков приветствовал участников и отметил, что конференция направлена на получение новых знаний в области конституционного права и актуальных вопросов, связанных с основным законом Российской Федерации. Он подчеркнул, что изучение основ конституционного строя является важным для каждого гражданина. Роман Иваняков пожелал всем интересной и плодотворной работы на четырех секциях конференции, организованной кафедрой государственно-правовых дисциплин.

На секции «История и современность конституционализма» победил студент Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии Игорь Платонов с докладом о роли Конституции РФ и США. Во второй секции, посвященной актуальным вопросам конституционного права, студентка Псковского медицинского колледжа Юлия Русакова представила работу на тему «Конституционные основы суверенитета и безопасности Российской Федерации» и завоевала первое место.

На третьей секции, где рассматривали роль конституционно-правовых норм в обеспечении прав и свобод человека, первое место заняла курсант Псковского филиала университета ФСИН России Мария Злодеева с докладом о реализации конституционных гарантий в сфере труда. Курсант Ирина Крольман стала победителем в секции, посвященной вопросам обеспечения конституционных прав и свобод в деятельности правоохранительных органов. Она представила работу о помиловании и амнистии как способах реализации конституционных прав граждан.

Напомним, День Конституции Российской Федерации отмечается ежегодно 12 декабря.