День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря

День Конституции Российской Федерации, который отмечается ежегодно 12 декабря, — одна из значимых памятных дат российского государства.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации. Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года, согласно Указам Президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») день 12 декабря был объявлен государственным праздником.

Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

В конце 1990-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так называемая, «брежневская» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза.

Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития российского государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения её качества.

Переплёт из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись «Конституция Российской Федерации» — так выглядит «экземпляр номер один» основного закона страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке главы государства в Кремле.

Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, из которых одними из последних являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» (ранее — на 4 года) и о том, что «Государственная Дума избирается сроком на пять лет» (ранее — на 4 года) (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).

В 2014 году в Конституцию вносились изменения в связи с объединением Верховного суда и Высшего арбитражного суда РФ, в связи с принятием в состав России Республики Крым и города федерального значения Севастополя, а также в связи с введением института федеральных сенаторов. Летом 2020 года в Основной закон были внесены значительные изменения, посвященные новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляющие социальные гарантии государства перед гражданами, меняющие круг полномочий парламента, запрещающие отчуждение федеральных территорий, устанавливающие статус русского языка, закрепляющие приоритет национального законодательства перед международным в случае его противоречия Конституции России. В октябре 2022 года в связи с принятием новых регионов в состав РФ в Конституцию вновь были внесены изменения, пишет calend.ru.

В течение десяти с лишним лет День Конституции являлся официальным выходным. Однако, в декабре 2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции, а сам праздник в июле 2005 года причислен к памятным датам России.

Несмотря на это, 12 декабря по всей стране проходят различные мероприятия в честь главного закона государства. Особенно много их проводится в образовательных и культурных учреждениях российских городов — это уроки правоведения, «круглые столы», тематические презентации и выставки, праздничные концерты, массовые акции, митинги, флешмобы и т.д.