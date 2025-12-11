Общество

Как уменьшить синдром ПМС у женщин, рассказал псковский онколог

Как уменьшить предменструальный синдром и как выявить дефицит веществ в организме, рассказал в эфире программы «Семейные ценности» на ПЛН FM (102,6 FM) онколог-маммолог, эксперт в области превентивной медицины Павел Алексеенко.

«У мужчин гормональные скачки минимальны. Они происходят, но не так, как у женщин. Мужчина – это стабильный дизельный двигатель, который ровно работает на протяжении многих лет. Только через какое-то количество лет он чуть-чуть начинает барахлить. А женщины – это спортивный автомобиль, который постоянно ускоряется, останавливается, его заносит и так далее. Это происходит в течение месяца. У мужчин основной гормон – тестостерон, и его скачки совершенно незначительные, в пределах 10-15% максимум», – сказал Павел Алексеенко.

Далее он объяснил, в связи с чем у женщин меняется настроение в течение месяца.

«У женщин в течение месяца скачки происходят прямо в десятки, в сотни раз больше. То есть сначала уровень гормона был один, потом, с началом овуляции, эстроген начинает подниматься, женщина чувствует заряд сил, бодрости, у нее все дела получаются, она получает действительно хорошие, положительные результаты. Потом потихонечку эти качели меняются. Эстроген начинает падать, прогестерон подниматься, и женщина становится немножко домашняя. Хочется поваляться, сериал посмотреть с мороженым и так далее», – добавил Павел Алексеенко.

По словам врача, выраженность ПМС напрямую зависит от недостатка выработки того или иного гормона.

«Это все зависит от этих самых скачков гормонов. И если происходит определенный дисбаланс в скачках гормонов, соответственно, у женщины более выраженными становятся те самые симптомы ПМС. Это могут быть и сильные головные боли, скачки настроения, болезненные ощущения в груди и животе. Это достаточно ярко выражено. И это связано не просто с тем, что она такая есть, или с тем, что характер плохой. Нет, чаще всего это связано с теми самыми дефицитами чего-либо в организме. Им может не хватает питательных веществ для адекватной выработки гормонов и нормализации этого баланса. Это может быть дефицит витамина D, дефицит магния, железа чаще всего. Сейчас колоссальное количество девушек, у которых крайне низкие запасы железа в организме. Нужно нормализовать эти вещи. Тогда женщина начнет себя чувствовать и вести по-другому», – подчеркнул Павел Алексеенко.

Он также дал рекомендации, что делать, если наблюдаются подобные симптомы.

«Один из первичных моментов – это сдать анализы. Их огромное количество, но есть определенные. Есть базовые анализы, они есть и в частных клиниках, и частично они сдаются даже в поликлинике. Соответственно, можно прийти к терапевту. Обычно лучше начинать именно с первичной консультации врача, потому что, повторюсь, анализов большое количество. При общении с доктором, при объяснении каких-либо жалоб, доктор может уже сказать, какие анализы лучше всего сдать. Соответственно, после анализов – повторная консультация того же самого доктора. Можно с результатами уже сразу прийти к доктору. Но, конечно, это будет более энерго и финансово затратно. Я рекомендую обычно лучше начать именно с консультации для того, чтобы более точечно назначить какие-либо анализы», – заключил врач.