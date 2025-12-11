Как уменьшить синдром ПМС у женщин, рассказал псковский онколог

Как уменьшить предменструальный синдром и как выявить дефицит веществ в организме, рассказал в эфире программы «Семейные ценности» на ПЛН FM (102,6 FM) онколог-маммолог, эксперт в области превентивной медицины Павел Алексеенко.
Далее он объяснил, в связи с чем у женщин меняется настроение в течение месяца.
«У женщин в течение месяца скачки происходят прямо в десятки, в сотни раз больше. То есть сначала уровень гормона был один, потом, с началом овуляции, эстроген начинает подниматься, женщина чувствует заряд сил, бодрости, у нее все дела получаются, она получает действительно хорошие, положительные результаты. Потом потихонечку эти качели меняются. Эстроген начинает падать, прогестерон подниматься, и женщина становится немножко домашняя. Хочется поваляться, сериал посмотреть с мороженым и так далее», – добавил Павел Алексеенко.
По словам врача, выраженность ПМС напрямую зависит от недостатка выработки того или иного гормона.
Он также дал рекомендации, что делать, если наблюдаются подобные симптомы.
«Один из первичных моментов – это сдать анализы. Их огромное количество, но есть определенные. Есть базовые анализы, они есть и в частных клиниках, и частично они сдаются даже в поликлинике. Соответственно, можно прийти к терапевту. Обычно лучше начинать именно с первичной консультации врача, потому что, повторюсь, анализов большое количество. При общении с доктором, при объяснении каких-либо жалоб, доктор может уже сказать, какие анализы лучше всего сдать. Соответственно, после анализов – повторная консультация того же самого доктора. Можно с результатами уже сразу прийти к доктору. Но, конечно, это будет более энерго и финансово затратно. Я рекомендую обычно лучше начать именно с консультации для того, чтобы более точечно назначить какие-либо анализы», – заключил врач.