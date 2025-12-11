Общество

В исправительной колонии №3 Псковской области провели проверку и выяснили условия жизни осужденных

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, заместитель регионального прокурора Алексей Попов и члены Общественной наблюдательной комиссии Андрей Холмов и Василий Лупаков провели плановую проверку в исправительной колонии ИК-3 УФСИН России по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области



Также в проверке участвовали представители областной прокуратуры и прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Сопровождаемые первым заместителем начальника УФСИН России по Псковской области Алексеем Денисьевым и начальником ИК-3 Николаем Богдановым, проверяющие осмотрели производственную и жилую зоны, запираемые помещения, столовую, храм, пост видеоконтроля, дежурную и медицинскую части, а также комнату для приема посылок и передач.





Во время визита проверяющие провели беседы с осужденными, уточняя, есть ли у них жалобы на условия отбывания наказания, уровень заработной платы и качество пищи. Они обратили особое внимание на соблюдение режимных требований, охрану труда и трудоустройство, а также материально-бытовое и медицинское обеспечение осужденных.





В завершение визита состоялся прием осужденных по личным вопросам. Проверяющие ответили на вопросы и приняли письменные обращения от всех, кто обратился за помощью.