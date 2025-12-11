Общество

В Псковской области собрали 680 кг продуктов за два дня акции «Корзина доброты»

В Псковской области прошла акция «Корзина доброты», в которой участвовали более 60 волонтёров. За два дня собрали около 680 кг продуктов длительного хранения, сообщили в группе сети «ВКонтакте» «Банк еды «Русь» Псков».

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Банк еды «Русь» Псков»

Организаторы выражают благодарность каждому волонтеру, который пришел на дежурство с хорошим настроением, а также всем жителям, которые поддержали акцию.

Напомним, «Корзина доброты» — это социальный проект и благотворительная акция, запущенная X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток») и Банком еды «Русь», где покупатели в магазинах жертвуют продукты с длительным сроком хранения (крупы, консервы, масло) для формирования продуктовых наборов для малоимущих: пенсионеров, семей с детьми в трудной ситуации, людей с инвалидностью, а также бездомных животных, с помощью волонтеров и некоммерческих организаций

