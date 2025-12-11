Общество

Пустошанку подозревают в фиктивной регистрации двух россиян

В Пустошкинском муниципальном округе местная жительница подозревается в нарушении миграционного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в одной из деревень на территории Пустошкинского муниципального округа безработная местная жительница 1978 года рождения осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Российской Федерации без фактического их пребывания по месту регистрации.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.