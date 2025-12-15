Общество

Будущий памятник детям войны презентовали в Пскове

Презентация макета будущего памятника Детям войны состоялась в Пскове 15 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Андрей Николаев / ПЛН

По задумке скульптора Сергея Беджамова, памятник представляет собой триптих, в котором отражены основные бедствия, которым подверглись дети во времена Великой Отечественной войны: они либо уходили к партизанам, либо как беженцы переселялись в другие города, либо попадали в концентрационные лагеря немецко-фашистских захватчиков.

История данного памятника претерпела множество изменений с момента идеи.

«Есть в Пскове организация "Дети войны". Они обратились в 2020 году к нам, как к профессионалам, с просьбой сделать памятник детям войны, но единственной проблемой явилось то, что архитектурную ситуацию с тем, где должен стоять этот памятник в те годы не решили. Сперва хотели поставить на площади Победы, около памятника партизанам. Я тогда предупреждал, что здесь исторически сложившаяся архитектурная ситуация и нам не разрешат поставить этот памятник. Мы сделали одно решение, и действительно, нас тогда на заседании Псковской городской Думы развернули. Затем планировалось переместить памятник правее, где спуск в Летний сад. Было сделано второе решение. И на сегодняшний день вы видите третий вариант. Нам предложили сквер около танка», - сказал скульптор Сергей Беджамов.

По его мнению, там памятник будет отлично смотреться: его будет видно с дороги, с реки и нового колеса обозрения.

«Я вам скажу, что это насколько роскошное место, что памятный знак над рекой – это надо заслужить», - добавил скульптор.

Затем он объяснил смысловую часть, которую он вложил в создание памятника.

«Здесь крест создан из руин. Вы увидите даже аналоги такие, когда во время войны Псков весь лежал в руинах. Есть и оконные проемы, разрушенная стена, я решил, что это надо взять как символ той эпохи, что война ничего хорошего не принесла. Также здесь три фигуры: девочка и мальчик, бегущие к партизанам около камней, в руках у них котенок. Мы не стали выбрасывать это из идеи. Потом мы решили все-таки, так как ситуация поменялась и это уже третий вариант, что нужно круговое обозрение сделать. Пришлось домыслить идею, дети-беженцы и дети, попавшие вот в плен в концентрационные лагеря», - добавил скульптор.

Памятник создается на добровольные пожертвования. Немалую роль, по словам скульптора сыграла помощь храма Илии Пророка, которые предоставили материалы и леса для работ.