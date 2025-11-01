Общество

Анатолий Копосов надеется, что в Пскове появится памятник детям войны

В областном центре вся тянут с установкой памятника детям войны, заявил член президиума Псковского областного совета ветеранов, член региональной общественной организации «Дети войны» Анатолий Копосов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Эта категория людей (дети войны - ред.) в настоящее время играет очень большое значение, ведь это люди, пережившие войну и послевоенные трудности, поэтому, когда я еще руководил организацией "Дети войны", то написал главам, чтобы поставили памятные знаки в память о детях войны. Сейчас около 12 муниципалитетов имеют эти знаки. В некоторых из них очень интересно сделано, где-то участие принимали школьники», - сказал Анатолий Копосов.

Например в Дедовичах памятный знак проектировали ученики, уточнил член президиума Псковского областного совета ветеранов

«А в областном центре вся тянут с установкой этого памятника. Надеюсь, губернатор решит эту проблему, потому что и место выделено», - подытожил Анатолий Копосов.

Напомним, в Пскове продолжается сбор средств на установку памятного знака детям войны. Проект уже одобрен. Памятный знак «Дети войны» появится на Аллее Победы.

К категории «Дети войны» относятся граждане Российской Федерации, родившиеся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, которые постоянно проживали на территории СССР в годы Великой Отечественной войны. По информации Анатолия Копосова, таких в регионе осталось порядка 40 тысяч человек.