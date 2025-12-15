Общество

Школа креативных индустрий Пскова получила два диплома на всероссийском конкурсе

Школа креативных индустрий Пскова получила два диплома на ХI всероссийском конкурсе «Туристический сувенир», сообщили Псковской Ленте Новостей в школе.

Фото здесь и далее: Школа креативных индустрий

Активисты получили диплом за 2 место в категории «Сувенир-игрушка, VIP». «Наши самые милые и пушистые "Псковские Барсики" и мультик про них снова покорили жюри! Огромная работа авторской группы: Псковский кукольный дом и Школа креативных индустрий)», - отметили в школе.

И специальный диплом «За привлечение молодёжи к художественной деятельности».

«Это высокая оценка нашей работы над линейкой сувениров "Псковская азбука"!Сердечно благодарим организаторов Всероссийский конкурс "Туристический сувенир" безупречный финал и всех участников — за невероятную атмосферу творчества и дружелюбия! Мы увезли с собой не только дипломы, но и целый чемодан новых знакомств, сувениров со всей России, а также тонну фото и видео! Пока принимаем поздравления и остываем от эмоций! Скоро будет подробный репортаж о том, как это было! Следите за новостями!» - поделились в учреждении.