Общество

Новогодняя ярмарка мастеров откроется в Великих Луках 19 декабря

Администрация Великих Лук приглашает жителей и гостей города на новогоднюю ярмарку мастеров, которая пройдет с 19 по 21 декабря. Мероприятие станет площадкой для презентации изделий местных ремесленников и создаст праздничное настроение в преддверии Нового года. Об этом Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

В ярмарке примут участие более 80 местных мастеров и рукодельниц. Гостей ждет широкий ассортимент товаров: новогодние подарки, сувениры, праздничный декор, кулинарные изделия ручной работы, а также ежедневные творческие мастер‑классы для посетителей всех возрастов.



Для желающих запечатлеть момент оформлена специально оформленная праздничная фотозона.

Ярмарку можно посетить в указанные даты в торговом центре «Рубин» на первом этаже, в павильоне 101.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00, в воскресенье (21 декабря) — с 10:00 до 18:00.

Ранее администрация города Великие Луки сообщила о проведении сезонной ярмарки для торговли хвойными деревьями с 20 по 31 декабря.