В Великих Луках проводится сезонная ярмарка хвойных деревьев

Администрация города Великие Луки сообщает о проведении сезонной ярмарки для торговли хвойными деревьями с 20 по 31 декабря.

Изображение: Администрация Великих Лук

Ярмарка пройдет по следующим адресам:

ул. Ботвина, у дома №9;

пересечение ул. Вокзальная/ул. Гражданская;

ул. Дружбы, напротив дома №19;

ул. Дьяконова, у дома №1В;

ул. Зверева, у дома №28;

пр-т Октябрьский, у дома №128;

пересечение пр-т Октябрьский/ул. Льва Толстого;

пересечение ул. Полиграфистов/пр-т Октябрьский;

ул. Ставского, у дома №67.

Ярмарочная площадка от дома №3 по ул. Дьяконова перенесена к дому №1В.

Порядок организации сезонных ярмарок и перечень необходимых документов для заключения договоров установлены постановлением администрации города от 24 сентября 2021 года № 1766 «О проведении сезонных ярмарок на территории муниципального образования «Город Великие Луки» (редакция от 5 декабря 2024 года). Полный текст постановления доступен на официальном сайте муниципального образования.

По вопросам подачи заявок и заключения договоров необходимо обращаться в отдел потребительского рынка по адресу: пл. Ленина, д. 1, каб. 108А. Контактный телефон: (81153) 3-84-32.

