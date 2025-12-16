Общество

МТС запустила для псковичей новогоднюю акцию на смартфоны TECNO

Цифровая экосистема МТС объявляет о старте новой акционной программы в своей розничной сети. С 15 декабря по 31 января покупатели смартфонов TECNO с абонементом на связь смогут получить скидку до 5 000 рублей. Воспользоваться предложением можно во всех регионах присутствия МТС.

Акция распространяется на популярные модели смартфонов бренда, такие как TECNO Camon 40, TECNO Camon 40 Pro, TECNO Spark 40C, TECNO Spark 40, TECNO Spark 40 Pro, TECNO Pova 7 Neo и TECNO Spark Go 2. Размер скидки зависит от модели и составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно оформить смартфон вместе с одним из тарифов МТС.

Стоимость смартфонов в МТС без учета скидки:

TECNO Camon 40 — 21 990 рублей (скидка 5000 рублей);

TECNO Camon 40 Pro — 24 990 рублей (скидка 5000 рублей);

TECNO Spark 40C 8/128 ГБ — 11 990 (скидка 3500 рублей);

TECNO Spark 40C 8/256 ГБ — 12 990 (скидка 4000 рублей);

TECNO Spark 40 8/256 ГБ — 14 990 (скидка 2000 рублей);

TECNO Spark 40 Pro — 17 990 (скидка 3000 рублей);

TECNO Pova 7 Neo — 19 990 (скидка 4000 рублей);

TECNO Spark Go 2 — от 7 990 (скидка 2000 рублей).

«В преддверии новогодних праздников покупатели традиционно обращают внимание на технику, которая может стать полезным подарком или обновлением для себя. Смартфоны — один из самых востребованных сегментов, и мы стремимся, чтобы в наших салонах клиенты могли легко подобрать устройство под свои задачи и привычки. Для нас важно, чтобы покупка проходила комфортно, а все необходимые решения, от выбора модели до подключения связи, были доступны в одном месте и на выгодных условиях», — комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

По итогам января-ноября 2025 года доля смартфонов TECNO занимает 12% от всех продаж в розничной сети МТС. Средняя цена устройств составляет 10,3 тыс. рублей. Наиболее часто смартфоны бренда приобретают в Москве (11%), Санкт-Петербурге (9%), Екатеринбурге (5%), Самаре (4%), Уфе и Новосибирске (по 2%).

