МТС запустила для псковичей новогоднюю акцию на смартфоны TECNO

Цифровая экосистема МТС объявляет о старте новой акционной программы в своей розничной сети. С 15 декабря по 31 января покупатели смартфонов TECNO с абонементом на связь смогут получить скидку до 5 000 рублей. Воспользоваться предложением можно во всех регионах присутствия МТС.
Акция распространяется на популярные модели смартфонов бренда, такие как TECNO Camon 40, TECNO Camon 40 Pro, TECNO Spark 40C, TECNO Spark 40, TECNO Spark 40 Pro, TECNO Pova 7 Neo и TECNO Spark Go 2. Размер скидки зависит от модели и составляет от 2 до 5 тысяч рублей. Чтобы воспользоваться предложением, достаточно оформить смартфон вместе с одним из тарифов МТС.
Стоимость смартфонов в МТС без учета скидки:
По итогам января-ноября 2025 года доля смартфонов TECNO занимает 12% от всех продаж в розничной сети МТС. Средняя цена устройств составляет 10,3 тыс. рублей. Наиболее часто смартфоны бренда приобретают в Москве (11%), Санкт-Петербурге (9%), Екатеринбурге (5%), Самаре (4%), Уфе и Новосибирске (по 2%).
