Общество

Военно-морской флаг подняли на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подъёма военно-морского флага Российской Федерации на большой дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки» – третьем корабле проекта 677 «Лада», который вскоре войдёт в состав Балтийского флота, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.

Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки

«Подводная лодка проекта "Лада" – это сочетание передовых технологий и сложных технических решений. При относительно небольшом водоизмещении корабль является важным средством вооружённой борьбы на море, обладает большими боевыми возможностями – ударными и оборонительными, благодаря всем тем решениям, что заложены в проект этого корабля», - подчеркнул главнокомандующий ВМФ, адмирал флота, Герой России Александр Моисеев

В церемонии приняла участие делегация из города Великие Луки: заместитель главы Великих Лук Николай Андросович, председатель Городского совета ветеранов Пётр Подгорный и руководитель юнармейского движения Роман Кузнецов.

Николай Андросович зачитал приветственный адрес от главы города Великие Луки Николая Козловского:

«Жители нашего города гордятся тем, что именем Великих Лук — города-воина, который многие столетия проявлял отвагу в борьбе с врагами, угрожавшими свободе и независимости Отечества, названа современная подводная лодка. Чувство глубокого уважения великолучане испытывают к экипажу подводной лодки «Великие Луки», который с честью справился со всеми государственными испытаниями, чётко и слаженно действовал при погружении на глубину и всплытии, выполнении всех других задач, поставленных командованием».

Подводная лодка «Великие Луки» была спущена на воду 23 декабря 2022 года. Накануне церемонии подъёма Андреевского флага экипаж успешно завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний в Балтийском море, полностью подтвердив все заданные тактико-технические характеристики корабля.

Разработанная конструкторским бюро ОСК «Рубин», подводная лодка проекта 677 «Лада» воплощает новейшие достижения отечественного кораблестроения.

Подъём военно-морского флага на большой дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки», названной в честь города воинской славы, знаменует собой важный этап в укреплении обороноспособности страны и подтверждает высокий уровень отечественного кораблестроения.