Военно-морской флаг подняли на подводной лодке «Великие Луки» в Петербурге

На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подъёма военно-морского флага Российской Федерации на большой дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки» – третьем корабле проекта 677 «Лада», который вскоре войдёт в состав Балтийского флота, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки.
Фото здесь и далее: администрация города Великие Луки
В церемонии приняла участие делегация из города Великие Луки: заместитель главы Великих Лук Николай Андросович, председатель Городского совета ветеранов Пётр Подгорный и руководитель юнармейского движения Роман Кузнецов.
Николай Андросович зачитал приветственный адрес от главы города Великие Луки Николая Козловского:
Подводная лодка «Великие Луки» была спущена на воду 23 декабря 2022 года. Накануне церемонии подъёма Андреевского флага экипаж успешно завершил программу заводских ходовых и государственных испытаний в Балтийском море, полностью подтвердив все заданные тактико-технические характеристики корабля.
Разработанная конструкторским бюро ОСК «Рубин», подводная лодка проекта 677 «Лада» воплощает новейшие достижения отечественного кораблестроения.
Подъём военно-морского флага на большой дизель-электрической подводной лодке «Великие Луки», названной в честь города воинской славы, знаменует собой важный этап в укреплении обороноспособности страны и подтверждает высокий уровень отечественного кораблестроения.