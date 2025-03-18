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Николай Козловский: Подводная лодка «Великие Луки» – воплощение передовых инженерных решений и научно-технических идей

Моряков-подводников, ветеранов подводного флота, жителей города воинской славы Великие Луки с Днём моряка-подводника поздравил глава Великих Лук Николай Козловский в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram

«Примите сердечные поздравления с Днём моряка-подводника! Отечественный подводный флот – это настоящий символ боевой мощи нашей страны, важная составляющая обеспечения безопасности Российского государства», - написал глава южной столицы региона.

Он отметил, что великолучане испытывают чувство истинной гордости за то, что именем их родного города названа современная подводная лодка, которая с проходит государственные испытания в морских полигонах Балтийского флота, в полной мере демонстрируя свои выдающиеся характеристики и технические возможности на различных глубинах.

«Все прошедшие испытания подтвердили готовность всех систем и механизмов подводной лодки, показали высокое мастерство экипажа в управлении кораблём. Подводная лодка "Великие Луки" – это воплощение передовых инженерных решений и научно-технических идей. Оснащённая современными системами вооружения, она предназначена для борьбы с подводными и надводными кораблями противника, защиты военно-морских баз и морских коммуникаций, нанесения ракетных ударов по береговым объектам. Убеждён, что подводная лодка "Великие Луки" станет высокоэффективной боевой единицей Вооружённых сил Российской Федерации, внесёт вклад в укрепление обороноспособности страны и приумножит ратную славу Отечества и нашего города-воина», - подчеркнул Николай Козловский.

Он добавил, что для этого у неё есть необходимые характеристики и мощный боевой потенциал, и главное – высокоподготовленный и слаженный экипаж, куда вошли настоящие профессионалы-подводники, преданные избранному делу.

«Выражаю признательность экипажу подводной лодки "Великие Луки" и всем морякам-подводникам за высокое мастерство, самоотверженность, мужество. Благодарю ветеранов подводного флота за многолетнюю доблестную службу, верность присяге и воинскому долгу. От всей души желаю всем морякам-подводникам крепкого здоровья, дальнейших достижений в служении отечеству, успешного выполнения боевых и стратегических задач, поддержки родных и близких! Добра вам, счастья и благополучия!» - подытожил Николай Козловский.