По иску прокуратуры жители улицы Каупужа в Пыталово обеспечены водой

Прокуратура Пыталовского района добилась восстановления законных прав жителей улицы Каупужа в городе Пыталово, которые длительное время были лишены нормального водоснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.
Фото: прокуратура Псковской области
Суд признал бездействие местной администрации незаконным и обязал устранить нарушения. Администрация не стала затягивать и заключила договор на строительство.
Подрядная организация оперативно построила два новых колодца на улице Каупужа у дома №83 и между домами №49 и №51.