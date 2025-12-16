Общество

По иску прокуратуры жители улицы Каупужа в Пыталово обеспечены водой

Прокуратура Пыталовского района добилась восстановления законных прав жителей улицы Каупужа в городе Пыталово, которые длительное время были лишены нормального водоснабжения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области.

Фото: прокуратура Псковской области

Суд признал бездействие местной администрации незаконным и обязал устранить нарушения. Администрация не стала затягивать и заключила договор на строительство.

Подрядная организация оперативно построила два новых колодца на улице Каупужа у дома №83 и между домами №49 и №51.