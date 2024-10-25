Общество

Водоснабжение появится на улице Каупужа в Пыталово

Прокуратура Пыталовского района приняла меры по обеспечению жителей улицы Каупужа города Пыталово водоснабжением. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пыталовского района.

Пыталовский районный суд удовлетворил иск прокурора Пыталовского района и обязал орган местного самоуправления обеспечить жителей питьевой водой для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей граждан.

В ходе надзорных мероприятий установили, что по улице Каупужа города Пыталово отсутствуют сети централизованного холодного водоснабжения, ближайшая водозаборная колонка расположена на удалении более 500 метров.

Выборочный отбор проб питьевой воды, произведенный «Центром гигиены и эпидемиологии в Псковской области» из источников питьевого водоснабжения установил несоответствие отобранных проб из скважин и колодцев требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям железо, жесткость, мутность, цветность.

Вместе с тем орган местного самоуправления обязан обеспечить бесперебойное и качественное водоснабжение и водоотведение населения на подведомственной территории, в том числе организовать мероприятия, направленные на устройство, содержание и надлежащую эксплуатацию систем, сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения.

По заявлению прокурора суд обязал администрацию Пыталовского муниципального округа в течение 24-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу обеспечить жителей улицы Каупужа города Пыталово Псковской области питьевой водой для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей граждан.

Контроль за исполнением судебного решения обеспечен прокуратурой района.