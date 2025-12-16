Псковcкая обл.
Общество

Международный день мигрантов отмечают 18 декабря

18.12.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

Мировое сообщество 18 декабря отмечает Международный день мигранта. Этот день был учреждён Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году для привлечения внимания к вопросам миграции и защиты прав мигрантов по всему миру.

Миграция является важной составляющей жизни общества, способствуя обмену опытом, знаниями и культурными ценностями между странами. Однако растущая враждебность по отношению к мигрантам и непредсказуемость миграционных процессов требуют слаженных действий и сотрудничества между государствами.

В последние годы число мигрантов во всём мире значительно возросло. По оценкам экспертов, общая численность международных мигрантов увеличилась со 175 миллионов человек в 2000 году до 281 миллиона в 2021 году. В каждой 35-й семье в мире есть мигранты. Каждый десятый из них — ребёнок младше 15 лет. Большинство мигрантов проживает в Европе и Азии.

ООН играет активную роль в области миграции, способствуя построению диалога и взаимодействия между странами и регионами. В 2016 году Генеральная Ассамблея приняла ряд обязательств по укреплению мер защиты беженцев и мигрантов, которые были закреплены в Нью-Йоркской декларации. В 2018 году представители 164 государств одобрили Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, пишет calend.ru.

В Международный день мигранта во многих странах проводятся мероприятия, направленные на распространение информации о правах человека и основных свободах мигрантов. Проводятся акции и рабочие семинары, посвящённые законам о правах иммигрантов. Ежегодно мероприятия в рамках Дня посвящены определённой теме.

Этот день напоминает о важности уважения прав мигрантов и необходимости создания условий для их безопасной и легальной миграции, а также для интеграции в общество стран назначения.

Источник: Псковская Лента Новостей
